Lipsia-Bayer Leverkusen | Bundesliga | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 20 gennaio 2024)è una partita della diciottesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: tv,. Un banco di prova importante, uno di quelli che possono senza dubbio dare un senso diverso alla stagione. Uno che potrebbe fare realmente preoccupare iln Monaco qualora ilriuscisse a superarlo. Sì, la sfida alè una di quelle più importanti per la truppa di Xabi Alonso, prima nel campionato tedesco senza nessuna sconfitta, che non conosce nessun altro risultato che la vittoria. Schick, ex Roma, attaccante del(Lapresse) – Ilveggente.itUna vittoria che arriva in tutti i modi, anche sbandando – come successo nell’ultimo turno di campionato – e poi ...