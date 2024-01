Liga 2023 2024 | Valencia e Las Palmas vincono e sognano l’Europa | successo di misura per la Real Sociedad

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pochi gol ma tanti risultati importanti in questo sabato di, in cui si sono disputati quattro match valevoli per la 21^ giornata. A rompere il ghiaccio è stato il Las, protagonista di una bella vittoria ai danni del Vallecano targata Moleiro e Javier Munoz. Gli isolani hanno la seconda miglior difesa del campionato e, forti dei 31 punti totalizzati finora. Ha fatto ancora meglio il, giunto alla quarta vittoria consecutiva e salita a 32 punti. Decisivo il gol di Hugo Duro al 61? per piegare la resistenza di uno scatenato Athletic Bilbao, al momento terzo a 41 punti (ma con Barça ed Atletico Madrid che devono recuperare due partite). Sorride anche la, passato di ...

Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Betis - Barcellona , match della ventesima giornata della/2024. I blaugrana iniziano il girone di ritorno con l'ambizioso obiettivo di chiudere il gap in classifica rispetto a Real Madrid e Girona che sono al comando del campionato spagnolo al giro ...... on December 13,. (Photo by JOHN THYS / AFP) Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in ... Prima domani dobbiamo pensare al Betis e tornare in corsa in".o Coppa del Re Xavi: " Non ...Il Valencia ha battuto per 1-0 l'Athletic Bilbao, nell'anticipo della 21/a giornata della Liga. Rete decisiva di Duro al 61'. In classifica ...Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e il fascino del calcio di provincia. L’edizione 2023-2024 vedrà ai nastri di partenza 60 squadre, suddivise in 3 gironi in ...