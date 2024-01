Liceo del Made in Italy | richieste da 120 scuole Tutto pronto per le iscrizioni | ma la Campania boicotta

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Al via dal 23 gennaio la possibilità di iscriversi aldelin, che da settembre sarà attivato in 120 istituti. Tante, infatti, sono leche, avendone i requisiti, hanno fatto richiesta per il nuovo indirizzo. Si tratta di “un risultato più che soddisfacente, in considerazione anche del poco tempo a disposizione”, ha commentato il sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti, ricordando il lavoro svolto di concerto tra Mim e Mimit e con un “confronto continuo con i territori” per arrivare al lancio del nuovo corso di studi. Frassinetti: “Ildelinha potenzialità straordinarie” “Le potenzialità delinsono straordinarie e imparare a comprenderle è una prospettiva importante per il ...