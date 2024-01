L’ennesima causa contro Facebook e Instagram sui minori

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ci risiamo. Ancora una volta, l’azienda di Mark Zuckerberg è al centro di un contenzioso giudiziario per quel che riguarda la sua tutela della navigazione degli utenti minorenni iscritti alle sue piattaforme social. Dai documenti dellaintentata dal New MexicoMeta sono emersi dei dettagli preoccupanti sul come non si sia intervenuti per limitare le molestie sessuali – via Messenger e DM – nei confronti dei più piccoli. Si parla esplicitamente, infatti, di oltre 100mila minorenni che, quotidianamente, sono esposti ad approcci e volgarità da parte di pedofili. New MexicoMeta,suiUna vicenda che si va a unire a un’altra lunga serie di accuse mosse negli anni a. Fin da quando l’ex product ...