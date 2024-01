Le stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 20 gennaio

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 gennaio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di20: Ariete Giorno fondamentale per tutti i segni, Sole in Acquario accompagnato da Plutone apre una lunga stagione di cambiamenti, sarete positivamente toccati da questi nuovi aspetti che nascono in un punto felice del vostro cielo. Oggi provate un piacevole bisogno di movimento, avete voglia di scuotere gli altri e voi stessi. Siete artisti della vita e idealisti, condottieri che si battono per un ideale. Non c'è bisogno di buttarsi subito in mille iniziative, occupatevi solo del vostro amore. Toro Luna è ancora nel segno quando il Sole entra in Acquario insieme a Plutone, transito nuovo, mai ...