Le proteste | l’economica | la mollezza | ora Scholz rischia grosso

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempi difficili per la Germania, sono in tanti a rimpiangere l’era di Angela Merkel. Un tempo celebrato da tutti, Olafè sempre più vicino all’abisso. Una fase di smarrimento sfociata in crisi ai limiti dell’irreversibilità. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, a partire dalledi piazza con protagonisti agricoltori, camionisti e le altre categorie del settore. E c’è chi volge lo sguardo al futuro, pronto a destituire il cancelliere per fare spazio al politico più amato dai tedeschi sondaggi alla mano. La Germania ha chiuso il suo 2023 in recessione, ma sono tanti i dati con il segno meno. Il principale fattore è sicuramente l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia: le sanzioni contro la Russia hanno fatto male, malissimo a Berlino. Da qui il disastro. prodotto interno lordo in calo dello 0,3 per cento, industria in sofferenza, ...