Le privatizzazioni? Bene per ridurre il debito E sull’Ilva… Scrive Cazzola

(Di sabato 20 gennaio 2024) Giancarlo Giorgetti – a Davos – ha cercato di entrare in sintonia con quell’ambiente che gli era nuovo e che forse lo intimidiva, ricordando che il governo intende realizzare in un triennioper 20 miliardi (1 punto di Pil). Benché sia di indole prudente il ministro ha gettato il cuore oltre l’ostacolo; e non è detto che riesca ad andarlo a riprendere. In Italia, infatti, questo progetto ha sollevato autorevoli dubbi fin da quando è stato annunciato nella Nadef. “Vi è incertezza sull’effettiva realizzazione del programma di dimissioni mobiliari annunciato nella Nadef – aveva commentato l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), dal quale dovrebbero derivare proventi per almeno l’1% del Pil entro il 2026. Si tratta di importi rilevanti se si osservano i dati sulledegli anni immediatamente precedenti la crisi ...

Fareper fare cassa porta soltanto guai, soprattutto porta male a chi le fa. Meglio avere cautela. Giulio Sapelli già professore di storia economica e politica a Milano e in importanti ...A livello domestico, abbiamo visto come sono state condotte le. Come sannoi cittadini italiani, basta osservare lo stato della sanità pubblica o le infrastrutture (autostrade e ...Giancarlo Giorgetti – a Davos – ha cercato di entrare in sintonia con quell’ambiente che gli era nuovo e che forse lo intimidiva, ricordando che il governo intende realizzare in un triennio privatizza ...Proprio perché hanno il fiato corto, le privatizzazioni fatte per fare cassa non hanno mai fatto bene al Paese. Si dovrebbe procedere per un’altra via. Bisognerebbe portare avanti un’opera di spending ...