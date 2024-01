Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 gennaio | la rassegna stampa di Sky TG24

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 20 gennaio 2024) Diverse le aperture sui giornali. In primo luogo, il gelo tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu. Poi l'allarme di Bankitalia: il conflitto sul Mar Rosso frena la nostra economia. Infine, obiettivo 20 miliardi per il governo che mette in vendita quote delle aziende di Stato