Le luci e le ombre della nuova policy di OpenAI su elezioni e guerra

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sono molte le novità, annunciato o meno, che stanno accompagnando i primi giorni del 2024 di. L’azienda di San Francisco ha, infatti, ufficializzato il suo impegno a fare in modo che le sue tecnologie, i suoi modelli e i suoi strumenti non vengano utilizzati per condurre campagne di ingerenze elettorali. Sullo sfondo, infatti, ci sono le Presidenziali USA del prossimo 5 novembre, ma anche il voto per le Europee. Ma in che modo Sam Altman intende agire? Stando alle comunicazioni ufficiali, saranno implementate alcune funzioni all’interno di ChatGPT e Dall-E. In particolare, grande attenzione è stata posta su quello strumento text-to-image, in grado di generare un’immagine partendo da un testo scritto. Ci sarà uno strumenti di codifica di provenienza, per cercare di scongiurare fenomeni dannosi come i deepfake. Per farlo, come già accade per molte altre aziende ...