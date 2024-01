Le ciel 20 24 | Valentino ridefinisce la mascolinità alla Paris Fashion Week

(Di sabato 20 gennaio 2024) Life&People.it Giocare con gli stereotipi per scardinarli dnorma. Lavora di finoper la collezione uomo Autunno Inverno 2024-2025 presentata. Una linea ricca di contaminazioni, in cui il tailoring dialoga con l’haute couture. Il punto di partenza è il colore bluo (da qui il nome “Le20.24), tonalità da sempre legatafigura dell’uomo in questa occasione illuminata da una luce differente capace di dare una nuova visione di. Un defilé non monocromatico A differenza di quanto si possa pensare, non si è trattato di uno show monocromatico come capitato qualche anno fa con la storica sfilata Pink PP. Questa volta la nuance è meramente simbolica. O meglio ...

... che l'aveva voluta nel cast L'annuncio arriva in tarda mattinata come un fulmine asereno. ... Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice,, Elia, Alessandro e a tutti i ...L'offerta che non ti aspetti. Come un fulmine asereno, questa nuova settimana di febbraio si apre con una promo speciale dedicata a San. Se ancora non avete scelto il regalo per il vostro partner, questa offerta potrebbe fare al ...Pierpaolo Piccioli firma una collezione maschile autobiografica, con un titolo fortemente romantico: «Le Ciel 20.24».GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...