Lazio | obiettivo Casadei

(Di sabato 20 gennaio 2024) Cesareha interrotto il prestito al Leicester per fare ritorno al Chelsea. Ma secondo Sportitalia lapotrebbe provarci in questa...

Ieri Marotta ha tuonato contro chi ha messo in dubbio i risultati del L’Inter nel girone d’andata. Da Sport Mediaset arriva il reale obiettivo delle ... (inter-news)

Calciomercato, Sarri beffa il Napoli : la Lazio è in pole position per l’ obiettivo di mercato del club partenopeo a centrocampo Stando alle ultime ... (spazionapoli)

L’ Inter , venerdì alle 20, sfiderà la Lazio in Supercoppa . Un avversario che, nella competizione, rappresenta un tabù per i nerazzurri: Inzaghi ha un ... (inter-news)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in ... (inter-news)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in ... (inter-news)

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa da Riyadh, dove domani sera l’Inter sfiderà la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. “È il ... (sportface)

... difensore dell'Inter, ha parlato a Sportmediaset prima del match con ladi Supercoppa: con l'di portare a casa il match per conquistare un trofeo molto importante. "Credo che prima ...... l'auspicio è di superare lae qualificarci per la finale di lunedì col Napoli'. 'La ... Scudettoprincipale E' quello più affascinante perché ci farebbe mettere sulla maglia la seconda ...Tutti gli aspetti organizzativi, dal punto di vista sanitario, sono stati seguiti da Renato Botti, manager di profilo internazionale che è stato anche direttore generale del ministero della Salute e ...Quando si sentiva disperata, la riportavo alla forza del suo sogno. Se all'obiettivo personale si aggiunge uno scopo superiore, ossia far del bene anche agli altri, il sogno dell'atleta diventa ...