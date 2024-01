L’Avellino parteciperà alla Viareggio Cup

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Us Avellino74ªCup. Il torneo avrà luogo dal 12 al 26 febbraio 2024 mentre il sorteggio si svolgerà martedì 23 gennaio alle ore 11.00, nella sala di rappresentanza del Comune di. Giovanni D’Agostino, amministratore unico della Idc, commenta la partecipazioneCup: “Siamo orgogliosi dell’invito ricevuto dagli organizzatori del torneo. Quando il direttore Perinetti ci ha avvisato, non ci siamo tirati indietro. Si tratta di un’ottima vetrina, fondamentale per mettere in luce il lavoro svolto in questi anni. L’ennesima prova che le attività che stiamo svolgendo vengono viste e valorizzate anche dall’esterno. LaCup ci darà modo di mostrare la crescita del progetto Youth iniziato nel ...