L’Atalanta Under 23 non va oltre lo 0-0 con la Giana | i nerazzurri rimangono quarti

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Gorgonzola. Si chiude con un pareggio senza reti il match che ha visto23 impattare sul campo dellaErminio. Un punto che permette comunque alla squadra di Francesco Modesto di consolidare il quarto posto in classifica grazie alle sconfitte di Pro Vercelli e Vicenza. La prima frazione di gioco si riassume nel botta e risposta tra Cissé e Verde: il calciatore atalantino inquadra il bersaglio al 21? ma la sua conclusione è debole e prevedibile, con Zacchi che blocca senza patemi. La risposta dei padroni di casa porta la firma di Verde che però si inceppa in fase di controllo vanificando il pallone del potenziale 1-0. Nella ripresa, invece, il ritmo delle operazioni cala vertiginosamente così come le azioni da gol che si confermano vera e propria chimera per entrambe le squadre. Il risultato di 0-0 non può che ...