Laporte | «In Arabia prendono tutto alla leggera | passi ogni giorno tre ore in auto»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’ex Manchester City Aymericha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato della sua nuova avventura nel campionato arabo; alcuni calciatori, come ad esempio Henderson, si sono pentiti di aver lasciato l’Europa. Il difensore spagnolo è rimasto deluso in questi primi mesi dall’atteggiamento delle società. Dal momento che il calcio spagnolo è approdato a Riyadh per una settimana con la Supercoppa spagnola, e abbiamo visto come è impostato il calcio saudita, come ti stai trovando in questi mesi? «Sto bene… È un grande cambiamento rispetto all’Europa, mafine bisogna solo adattarsi. In effetti, ci sono molti giocatori che sono infelici;stiamo lavorando su questo; è una novità anche per i sauditi avere giocatori europei che hanno già una lunga carriera. Forse non sono abituati e devono ...