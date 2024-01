L’annuncio di Claudio Baglioni | “Terminerò la mia attività entro il 2026”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, ha annunciato che terminerà la suail. “Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi” ha detto in conferenza stampa a Milano aggiungendo: “la miail, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Si dà per eliminato uin Ucraina il tenente colonnelloCastiglia, inserito nei comandi NATO.dato dalla Associazione Bersaglieri: Un grave lutto ha colpito Carnago, il comando Nato di Solbiate Olona e tutti i bersaglieri, in ...... e sulla possibilità di condividere il palco con... A Sanremo 'non vedo'ora di far vedere quello che so fare a un pubblico ... Il 3 dicembredel suo nome tra i big in gara e, nello ...