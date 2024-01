L’ad Acea Palermo | “L’acqua? Risorsa strategica | nessun piano industrializzazione può prescinderne”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 gennaio 2024) "Anche l’Intelligenza artificiale ha bisogno di acqua per non surriscaldarsi", afferma l'amministratore delegato ''Anche l’Intelligenza artificiale ha bisogno di acqua per non surriscaldarsi''. Lo afferma l'amministratore delegato di, Fabrizio, intervistato da Repubblica. L'ad dell'azienda dei servizi idrici, esordisce al World Economic Forum di Davos, porta l’attenzione su unafondamentale:. A Davos