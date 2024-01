La televisione tradizionale è ancora l’influencer ante litteram?

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 20 gennaio 2024) La pubblicità è l’anima del commercio e per anni laè stato il mezzo principale della sua diffusione. Un paradigma che sta lentamente scemando, con nuovi strumenti e mezzi che hanno soppiantato il monopolio della TV. Anche per quel che riguarda l’influenza sulle persone. I dati parlano chiaro: negli ultimi dieci anni si è assistito a un ponderale calo degli ascolti. I telespettatori non sono più tali e hanno spostato la loro attenzione su quel che viene presentato all’interno delle vetrine dei social network. Una crisi profonda – quella della TV – in cui è coinvolta, inevitabilmente, anche l’informazione “”. Crisi della TV, i dati della diaspora dei telespettatori Gli ultimi rapporti Censis e Agcom hanno messo in evidenza questa perdita di appeal da parte della tv. Colpa dello streaming, colpa dei ...