“La rosa d’Istria” | il film tv sugli esuli prontamente accusato di essere “meloniano” | ma fu scritto 3 anni fa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) Neanche il tempo di finire il photocall che immediate sono scattate le polemiche: perché ci sono titoli – e storie – che hanno il placet dell’intellighenzia e un ideale passepartout mediatico e un lasciapassare culturale e altre che devono – e dovranno? – faticare di più per per presentarsi al pubblico e venir fuori dalle teche impolverate dove una memoria, non ancora pienamente condivisa, le ha relegate sotto polverose coltri di negazioni e occultamenti in nome delle quali quel massacro di italiani è stato a lungo bandito dagli schermi. Dalle aule scolastiche. Dalle menti… È tutto quanto si rinnova – e quanto dimostra ancora una volta – iltv Ladell’Istria (tratto dal romanzo di Graziella Fiorentin Chi ha paura dell’uomo nero?, e diretto da Tiziana Aristarco) che vedremo lunedì 5 febbraio su Raiuno. La tragedia degli...