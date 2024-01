La rivincita di Inzaghi e il paragone con l' Inter di Mourinho

Leggi su panorama

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un anno fa nel mezzo dell'inverno, prima della cavalcata fino ad Istanbul e del finale a razzo in campionato, Simoneera un 'dead coach walking'. Messo in discussione dentro e fuori l', costretto a leggere ogni mattina ultimatum via stampa secondo i quali per tenersi la panchina non gli sarebbe nemmeno bastato vincere le due coppe di riserva (Italia e Supercoppa) e un dignitoso cammino in Champions League. Troppe sconfitte, troppe incertezze e poi il peccato originale: lo scudetto perso contro il Milan nella volata della primavera 2022. Oggi Simoneè entrato in una dimensione diversa. Nessuno si sogna più di metterlo in discussione, dentro e fuori l'. Anzi, la domanda vedendo la sua squadra esprimere un calcio moderno, tecnico, piacevole esteticamente e funzionale come risultati è diversa: ...