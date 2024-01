La politica argina i giudici per accontentare i poteri economici | questione morale | dove sei?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) di Michele Sanfilippo Una delle cause principali della crisi delle democrazie rappresentative è, a mio avviso, l’eccessiva permeabilità dellarispetto alle pressioni economiche esercitate dal potere economico. Già Cicerone, nelle sue Verrine, ci ammoniva sui guasti della corruzione di chi governa ma, da quando è caduto il muro di Berlino, il lobbismo è sempre più in grado di esercitare pressione sullaper orientarne le scelte, in tutti gli ambiti possibili e immaginabili. A livello planetario si possono fare esempi come quello dei mondiali di calcio in Qatar, all’Expo 2030 a Riad o le ridicole (non) decisioni prese durante il recente Cop28. A livello domestico, abbiamo visto come sono state condotte le privatizzazioni. Come sanno bene i cittadini italiani, basta osservare lo stato della sanità pubblica o le infrastrutture (autostrade ...