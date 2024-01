La pallanuoto azzurra all’ultima vasca in cerca dei pass per Parigi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) La medaglia di bronzo del Settebello ha reso meno amari gli Europei didell’Italia. Gli uomini sono arrivati terzi, salendo sul podio per la prima volta dopo 10 anni (è la dodicesima medaglia: tre ori, due argenti e sette bronzi) grazie alla convincente vittoria per 12-7 nella finale di consolazione contro l’Ungheria campione del mondo in carica, ma in versione sperimentale, imbottita di giovani; le donne quarte, dopo le fatali sconfitte contro Paesi Bassi e Grecia, entrambe per 6-7. C’era un duplice obiettivo, all’inizio di questi Europei disputati rispettivamente in Croazia e nei Paesi Bassi, ed era quello di qualificarsi per le Olimpiadi di2024. È stato mancato. Dopo qualche giorno di riposo, le Nazionali italiane ci riproveranno ai Mondiali delle discipline acquatiche a Doha, in Qatar, dal 2 al 18 febbraio. In palio quattro posti ...