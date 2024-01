La neve ha un ruolo insostituibile | ma continuiamo a darlo per scontato

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nell’emisfero settentrionale, dove l’ottanta per cento della popolazione dipende dai fiumi alimentati dalla, il manto nevoso continua inesorabilmente a scarseggiare. Questo è un problema non solo nell’immediato, perché pone ancora una volta la questione della sopravvivenza e della sostenibilità dell’industria sciistica, ma anche sul lungo periodo, perché ci espone a un maggiore rischio di carenza d’acqua in primavera ed estate. «Siamo abituati a pensare allacome a un elemento importante per il turismo invernale, ma in realtà è una risorsa idrica fondamentale per supportare la vita nel nostro Paese e in generale nel nostro Pianeta: accumula acqua durante l’inverno e poi la rilascia in primavera e in estate, quando la pioggia diminuisce», spiega a Linkiesta Francesco Avanzi, ricercatore dell’ambito Idrologia e Idraulica di Fondazione Cima ...