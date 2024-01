La Lega contro il sindaco di Reggio | Troppe spese | lo staff di 31 persone costa 831mila euro

(Di sabato 20 gennaio 2024) «IlGiuseppe Falcomatà ha sparatol’Autonomia differenziata ritenendola “un nuovo fascismo” . Frase scriteriata e di nessun senso». Lo ha dichiarato in una nota stampa Giacomo Francesco Saccomanno, commissarioCalabria . «Con l’autonomia differenziata – ha sottolineato Saccomanno – che potrebbe risolvere i problemi del Sud, però si ha necessità di amministratori...

AGI - Il capo di Epic Games , editore di Fortnite, ha annunciato che la battaglia legale della sua azienda per costringere Apple ad aprire i suoi ... (agi)

«La Lega e Salvini hanno fatto scuola sull'odio in rete». Il caso della tragica morte della ristoratrice di Lodi morta suicida probabilmente come ... (liberoquotidiano)

... l'affondo di Schlein, che sulla Rai da Gubbio rievoca l'editto bulgaroSantoro, Luttazzi e ... Poi Rossano Sasso, deputatoin commissione Infanzia e adolescenza, già sottosegretario all'...... lanciata, poco prima degli attacchi, dall'Unione europea e dallaaraba. La nota prosegue ... Condannano fermamente l'aumento della violenza dei coloni estremistii palestinesi, e chiedono l'...Completano le vetutra keyless, fari e luci LED, cerchi in lega e vetri oscurati. Ti aspettiamo a Como !!! Il prezzo indicato è legato alle promozioni e alle iniziative Iperauto. In alcuni casi, la ...«Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sparato contro l’Autonomia differenziata ritenendola “un nuovo fascismo” . Frase scriteriata e di nessun senso». Lo ...