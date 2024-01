La Juventus fece ricorso sistematico alle plusvalenze | il Napoli ha solo la vicenda Osimhen Corsera

(Di sabato 20 gennaio 2024) La, ilhala. A scriverlo è il Corriere della Sera nell’articolo in cui spiega che cosa rischia ilnel caso in cui il procuratore della Figc Chiné rilevasse l’insorgere di novità dcarte della Procura della Repubblica di Roma. De Laurentiis vuol farsi ascoltare dai pm romani. Ecco cosa scrive il: È opportuno però effettuare una doverosa precisazione rispetto alla situazione ben più complessa in cui rimase coinvolta la società bianconera. Alla Juve fu contestato infatti ilal sistema delle, ...

... non se neniente. Tornai a Varese e mi feci largo come uno dei giovani più promettenti della Serie B e poi, per un destino che assecondava alla lettera i miei sogni di bambino, fuper ...Bocciato da Max Allegri . Brusco cambio di programma nel mercato di gennaio della: la Signora è in piena corsa per lo scudetto a - 2 dall' Inter prima in classifica e con ...un po' come...Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus pianificherà nei prossimi mesi l'assalto ... che si era recato a Casa Milan per parlare con l'allora dt Paolo Maldini, ma non se ne fece nulla. Tra qualche ...Juve e Atletico Madrid a confronto: statistiche e curiosità sulle squadre attualmente allenate da Allegri e Simeone Due squadre epiche, ricche di storia e ambizione, parliamo di due club di Paesi dive ...