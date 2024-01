La figuraccia di Schlein sulle armi a Israele | “Non dobbiamo inviarle” Ma l’Italia già non lo fa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’ansia di intestarsi la battaglia per la pace nel mondo tira un brutto scherzo a Elly, che al seminario di Gubbio ha tuonato sul fatto che “porci la questione di evitare di alimentare questi conflitti, di evitare l’invio die l’esportazione diverso i conflitti, verso il conflitto in Medio Oriente, in particolare in questo caso a“. “Perché – ha avvertito – non si può rischiare che levengano utilizzate per commettere quelli che si possano configurare come crimini di guerra”. Ora, al di là del merito politico, sul quale si può essere o meno d’accordo e che rimanda direttamente alla competizione della leader dem con Giuseppe Conte, il problema a monte è chenon sta inviando affattoin ...