La cucina impegnata è accogliente

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il Collettivo En cuisine contre la loi raciste (Incontro la legge razzista) composto da cuochi, professionisti del settore alimentare e gastronomico e associazioni che operano per l’integrazione sociale e professionale degli stranieri in, tra cui La Chorba, La Cuisine de Souad, La Communauté Ecotable, Ernest, Le RECHO e Refugee Food, ha stilato in Francia un manifesto che si propone come base per migliorare le buone pratiche di integrazione nel settore della ristorazione: ma questa volta è un manifesto “contro” una legge che sta facendo molto discutere e che riporta al centro del dibattito il tema del lavoro. La premessa In un momento storico in cui il personale non si trova, e sempre meno giovani vogliono dedicarsi a questa professione, gestire correttamente l’immigrazione è un pilastro indispensabile per la tenuta del settore. Ne ...