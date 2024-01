La classifica degli eserciti più potenti al mondo | chi è primo e dov' è l' Italia | Guarda

(Di sabato 20 gennaio 2024) È quelloStati Uniti l'esercito più forte del: questo quanto emerge dalladi quest'anno stilata dalla piattaforma di dati sulla difesa Global Firepower. Stando a quanto riferito dal portale Serbian Monitor, dopo gli Stati Uniti c'è la Russia. Mentre al terzo posto ecco la Cina. A seguire, nell'ordine, compaiono le forze militari di India, Corea del Sud, Gran Bretagna, Giappone, Turchia, Pakistan e. Il nostro Paese dunque è in decima posizione. Per quanto rila regione balcanica, invece, è la Serbia ad avere le forze armate più. Si trova al 56esimo posto nellagenerale ed è seguita daglidi Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, ...

