La catabasi del proprio coso Lezioni di scrittura dal Satyricon

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 20 gennaio 2024) Poche scene divertenti come quella del capitolo 132 nel “” di Petronio. Quella che vede protagonista Encolpio, studente scalcagnato e amante di Gitone, fuggitivo a causa della persecuzione del dio Priapo e voce narrante di questo maestoso Rimasuglio di Poesia e Romanzo – “voce plurisoggettiva” la definì Alfredo Giuliani. Quando cioè, dopo aver fatto due volte cilecca a letto con la bellissima e smaniosa Circe, fa la paternale al. Sì, ilorgano genitale: parla e inveisce a più non posso contro quel misero brandellino mencio, reo di averlo abbandonato sul più bello, un bello che non godrà, il che gli ha portato solo vergogna e vergate. “Già le labbra attaccate schioccavano per la lunga serie dei baci, già le mani avvinte avevano escogitato ogni tipo di carezza, già i corpi avvinghiati in un ...