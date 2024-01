La Cassazione non è stata ambigua e l’eterno fascismo italiano non è un problema giudiziario

(Di sabato 20 gennaio 2024) Prima di accusare le Sezioni Unite delladi ambiguità corriva col potere nero della Nazione o (ci si potrebbe pure arrivare, con un po’ di fantasia) di concorso esterno in organizzazione neo-fascista, sarebbe meglio evitare di derivare il giudizio sulla loro decisione, relativa all’irrilevanza penale del saluto romano “commemorativo”, dalla soddisfazione con cui èaccolta dal reduce sanbabilino e collezionista di cimeli del Ventennio, che siede sulla poltrona più alta di Palazzo Madama. Quello di piacere o spiacere a Ignazio La Russa, con tutte le riserve sui suoi piaceri e dispiaceri, non è ancora un canone di verità politica, né di fondatezza giuridica. Laha risolto in modo razionale e non furbescamente salomonico una questione che interessa certo i fascisti, ma dovrebbe interrogare in primo luogo gli ...

Per il Saluto romano va contestata la legge Scelba sull’ apologia del fascismo , e in particolare l’articolo 5. Lo ha deciso la Cassazione , che ha ... (tpi)

Dopo i fatti di Acca Larentia la Cassazione ha preso posizione: il saluto fascista – o romano – nella sua espressione commemorativa non è reato . Per ... (ildifforme)

... dopo la sentenza della Cassazione, il ragionamento più intelligente lo fa Luigi Manconi, ex presidente della Commissione per i diritti umani del Senato. È esattamente una camicia nera. Dice: "Quei ...