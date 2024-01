Kate Middleton | due menù e un letto in più | cosa succede in clinica

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Almeno 10-15 i giorni di degenza che la principessadeve trascorrere alla London Clinic, l'ospedale in cui è stata operata all'addome nei giorni scorsi. Kensington Palace ha fatto sapere che la moglie di William ha subito un'operazione senza però scendere nei dettagli, Tuttavia, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di diverticolite acuta. Quella in cui è stata ricoverata la, in ogni caso, è una delle migliori cliniche private della Gran Bretagna. Prima di lei, questa struttura ha ospitato il principe Filippo e la principessa Margaret ma anche l'ex presidente degli Stati Uniti, J.F. Kennedy. Grandi attenzioni per la principessa del Galles, che pare abbia un maggiordomo a sua disposizione. Questo quanto rivelano i media locali. L'inserviente sarebbe fuori dalla sua porta per soddisfare ogni suo ...