Kate Middleton | come sta davvero dopo l’operazione? Lo scoop | “Problema serio”

(Di sabato 20 gennaio 2024) In tanti si chiedonostia, soprattuttola notizia che si potrebbe trattare di un “”: ecco gli ultimi aggiornamenti. In poche ore la notizia dell’intervento della principessa del Galles ha fatto il giro del mondo grazie al web e sono in tanti ad essere seriamente preoccupati per le condizioni di salute della futura regina del Regno Unito. Preoccupazioni per la salute di(Ansa) – cityrumors.itNella giornata di mercoledì 17 gennaio Kensington Palace ha comunicato con un post social che la principessasi è operata all’addome. Una notizia inaspettata, soprattutto perché nessuno era a conoscenza che la moglie del principe William ...

è attualmente ricoverata presso la London Clinic dopo un intervento chirurgico all'addome avvenuto il 16 gennaio. La Principessa del Galles dovrebbe essere dimessa verso la fine del ...... "Io che vivo in una Rsa da quando avevo 58 anni" di Valeria Vantaggi Operata all'addome: che cosa haDue ipotesi di Alice PolitiKate Middleton avrà a disposizione tutto il tempo di cui ha bisogno per ristabilirsi. «Nessuno vuole mettere pressione», ha detto Robert Hardman, biografo di Re Carlo, ...Kate Middleton è stata operata all'addome ma le vere cause per cui sia stata costretta a un intervento chirurgico non sono ancora state svelate. In questi giorni, sono circolate ...