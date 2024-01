Jason Momoa | Nessuno dei miei film ha mai vinto un premio finora

Leggi su movieplayer

(Di sabato 20 gennaio 2024) L'attoreha condiviso qualche riflessione e speranza riguardante la sua carriera, svelando quali progetti vorrebbe interpretare in futuro., durante la promozione della nuova docuserie On the Roam, ha avuto modo di riflettere sulla sua carriera, sottolineando che in futuro potrebbe dedicarsi ad alcunu progetti più impegnati, magari in grado di fargli conquistare qualche. La star del cinema e della tv ha infatti ribadito di essere disposto a mettersi alla prova, impegnandosi in vari generi cinematografici e televisivi. Gli impegni della star Nei prossimi mesi l'agenda diè già piena di impegni: "Ho Minecraft. Realizzerò un altrocomedy-action con Dave Bautista dopo quel. Se alle persone ...