Ius soli | Schlein | Chi nasce e cresce in Italia italiano | questa è la posizione del Pd

"Sulla riforma della cittadinanza, è vero, ci sono delle ferite aperte che abbiamo vissuto in questi anni. Siamo qui per riprendere quella battaglia una volta per tutte, senza timore sui dibattiti che ...'Noi dobbiamo usare la formula più coraggiosa. Chi nasce e cresce in Italia è italiano. Chiamiamoloo con un altro nome. Ma per me il Pd deve sostenere la ampia formula possibile'. Così Elly Schlein concludendo la due giorni al Nazareno dedicata ai temi dell'immigrazione.Che richiama al Nazareno militanti e associazioni. Sulle "ferite da ricucire" - anche nel Pd, precisa - non ha dubbi: "mai più finanziamenti alla Guardia costiera libica" e avanti tutta sullo Ius soli ...Chiamiamolo Ius Soli o con un altro nome. Ma per me il Pd deve sostenere la ampia formula possibile". Così Elly Schlein concludendo la due giorni al Nazareno dedicata ai temi dell'immigrazione. Fonte ...