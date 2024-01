Italia-Turchia | Meloni a Istanbul | nel pomeriggio incontra Erdogan

(Di sabato 20 gennaio 2024) Roma, 20 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaè a, dove nel(alle 18.30 ora locale, le 16.30 inil presidente della Repubblica di, Recep Tayyip, nel palazzo presidenziale di Vahdettin. E’ la prima visita inper la premier dopo i colloqui tra i due leader avvenuti a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai, visita che punta – hanno spiegato fontine – a confermare la strategicità del partenariato, a livello bilaterale, nel bacino del Mediterraneo e in ambito Nato. Secondo le stesse fonti, la missione della premier aè finalizzata anche alla prosecuzione del percorso di rafforzamento ...

Mario Balotelli può lasciare il club turco dell'Adana Demirspor in questo mercato di gennaio. L'attaccante Italia no classe 1990... (calciomercato)

Roma, 19 gen. (askanews) – Missione in Turchia sabato per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che alle 18.30 (ora locale, le 16.30 in ... (ildenaro)

Alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, è iniziato il torneo femminile di Hockey su ghiaccio , ... (oasport)

I più rappresentati - dopo l'- Germania, Spagna, Francia Belgio e. Non mancheranno collettive anche da Ecuador, Brasile ed Ucraina. L'evento leader di IEG richiamerà a Rimini oltre ...Gestisce 26 porti turistici in Grecia,, Emirati Arabi Uniti, Montenegro, Croazia,, Spagna, Malta e Albania, per un totale di oltre 13.000 posti barca e strutture di bacino di ...L'intervista al padre del bambino nel programma "Il cavallo e la Torre". «Fatemi vedere la sua tomba. Il governo italiano ha ucciso mio figlio» ...(Teleborsa) - Sigep 2024, il 45° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, apre oggi, 20 gennaio 2024, a Rimini Fiera. Un appuntamento come sempre attesiss ...