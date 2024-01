Italia-Turchia | Meloni a cena da Erdogan | focus su migranti | crisi Medio Oriente e Ucraina

Roma, 19 gen. (askanews) – Missione in Turchia sabato per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che alle 18.30 (ora locale, le 16.30 in ... (ildenaro)

Meloni ed Erdogan si confronteranno anche sulle relazioni UE -in ambito politico, economico e commerciale, anche alla luce della Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto La missione punta a confermare la 'strategicità del partenariato, a livello bilaterale, in ambito Nato e nel bacino Mediterraneo' La crisi nel Mar Rosso non è un episodio marginale né per l'Italia, né per l'Unione Europea. Considerarla solo come una appendice della guerra fra Hamas e ...