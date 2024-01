Israele | migliaia in piazza per chiedere le dimissioni di Netanyahu | «Chi distrugge non costruirà» – Il video

(Di sabato 20 gennaio 2024)di persone stanno manifestando stasera a Tel Aviv perledel governo di Benjamin, lo scioglimento della Knesset e l’indizione di nuove elezioni. «Restituisci il mandato. Chi divide non unirà, chinon, chinon creerà», ha scandito dal palco sullaHabima Yonatan Shamriz, fratello di uno dei tre ostaggi uccisi per errore il mese scorso dall’esercito israeliano a Gaza. Un’altra manifestazione, partecipata da famigliari degli ostaggi, si era svolta ieri sera a Caesarea davanti alla casa del primo ministro. Secondo quanto riporta Haaretz, un amico della famiglia avrebbe riferito ai manifestanti che la moglie di, Sara, era estremamente provata, in ...

Nella capitale proteste nei confronti del premier, soprattutto da parte dei familiari degli ostaggi e delle vittime di Hamas. 'Chi divide non unirà, chi distrugge non costruirà, chi distrugge non ...Ma le difficoltà di Bibi non si registrano solo con Washington: anche in Europa l'Alto rappresentante Josep Borrell ha detto senza giri di parole che "il governo di" guidato da Netanyahu ...Israele lancia volantini a sud di Gaza con foto ostaggi L'esercito israeliano ha lanciato migliaia di volantini nel sud di Gaza con le foto degli ostaggi ancora in cattività. Lo hanno riferito i media ...Sì, anche al prezzo di porre fine ai combattimenti e liberare migliaia di prigionieri palestinesi ... che hanno condannato inequivocabilmente il massacro [di Hamas nel sud di Israele]. In tal modo, il ...