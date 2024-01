Israele bombarda Damasco Nel mirino i Pasdaran

Leggi su iltempo

(Di sabato 20 gennaio 2024) Un attacco aereo attribuito aha colpito un palazzo in un quartiere nella parte occidentale della capitale siriana. Lo riferisce l'agenzia ufficiale siriana secondo cui "c'è stato un attacco contro un edificio residenziale nel quartiere di Mezzeh» in quella che viene considerata un'aggressione israeliana". Sarebbe di almeno cinque morti il bilancio dell'attacco aereo che i media ufficiali siriani attribuiscono ae che ha colpito un palazzo nel quartiere di Mezzeh della capitale siriana. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Secondo le notizie rilanciate dai media arabi, nell'edificio si stavano incontrando «leader schierati con l'Iran».