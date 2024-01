Inter-Sampdoria Primavera 1-0 al 45? | Quieto sblocca! Ansia Calligaris

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la diciottesima giornata del Campionato1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Si chiude con l’in vantaggio questo primo tempo della gara contro la. I nerazzurri partono subito molto bene, quando al 3? Matjaz sfiora la rete anticipando il portiere da calcio d’angolo, con la sfera che finisce però fuori. Primi brividi al 9?, quandosalva su un tiro di esterno di Porzi. È tuttavia il preludio del vantaggio della squadra di Chivu: al 16?sfrutta un pasticcio della difesa doriana per recuperare palla e incrociare di destro, battendo così Scardigno per l’1-0. ...