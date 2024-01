Inter-Roma Women 2-0 | il tabellino della 13ª giornata di Serie A Femminile

(Di sabato 20 gennaio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo ilpartita valida per la tredicesimadi2023-2024. GRANDE VITTORIA – Le nerazzurre di coach Rita Guarino vincono contro lacapolista infliggendo la prima sconfitta in campionato alle giallorosse e conquistano i tre punti nella tredicesimaeBay 2023/24. A decidere il match i gol di Bonfantini e Polli. Il primo tempo del match si chiude con le nerazzurre in vantaggio grazie al gol di Agnese Bonfantini che scavalca il portiere giallorosso con un tocco morbido di esterno destro su assist di Thorgersen e sblocca un ...

Sconfitta a sorpresa la, che nel match valido per la 13giornata di Serie A Femminile 2023/2024 ha ceduto il passo all'per 2 - 0. Prima battuta d'arresto stagionale per le giallorosse, in svantaggio alla mezz'ora ...