Inter-Roma Femminile 2-0 | finisce così Fermata la capolista! LIVE

(Di sabato 20 gennaio 2024)è l’incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-0 (rileggi) Pomeriggio perfetto per l’Woman all’Arena Civica. Dopo aver protetto il vantaggio raggiunto nei primi 45?, nel finale del secondo tempo le nerazzurre riescono a trovare anche il raddoppio grazie al gol di Elisa Polli. Una rete meritata, che premia la squadra di Rita Guarino per l’impegno e la concentrazione dimostrati contro la capolista ...

Sconfitta a sorpresa la Roma , che nel match valido per la 13^ giornata di Serie A Femminile 2023 / 2024 ha ceduto il passo al l’Inter per 2-0. Prima ... (sportface)

Torna finalmente alla vittoria l'Inter Women di Rita Guarino che questo pomeriggio batte, contro ogni pronostico, la Roma capolista guadagnando tre fondamentali punti che la portano a quota 20, a -8 ...