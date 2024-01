Inter-Roma Femminile | 1-0 al 45? | Bonfantini rompe gli indugi!

(Di sabato 20 gennaio 2024) Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A(segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti. PRIMA FRAZIONE ? Partita molto viva all’Arena Civica traWomen e ladi Spugna. Le nerazzurre giocano un primo tempo con grande acume tattico, riuscendo ad inchiodare le giallorosse, quasi mai veramente pericolose dalle parti di Cetinja. I primi due squilli della partita sono però di marcanista, con Haavi e Giacinti al 7 e al 12?. Ma in entrambi casi, manca di tanto la precisione. Il primo sussulto della squadra di Guarino arriva invece al 13? col colpo di testa di Cambiaghi. Alla mezz’ora, l’la sblocca con ...

Inter-Roma Femminile è la tredicesima partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile . Dopo l’amara sconfitta in campionato contro il ... (inter-news)

Lunedì si assegna il primo titolo italiano a Riyadh- Designato l'arbitro per la finale della Supercoppa italiana in programma lunedì in Arabia Saudita tra Napoli e. A dirigere il match sarà Antonio Rapuano di Rimini. Con lui gli assistenti ...... Torino - Lazio (22 Febbraio ore 20:45), Sassuolo - Napoli (28 Febbraio ore 18:00) e- ...dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite SABATO 20 GENNAIO 2024vs ...ROMA VERONA STREAMING TV – Oggi, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 18 Roma e Verona scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 21esima giornata della Serie A 2023-2024. Dove ...Intanto la Juve vede la vetta della classifica, con tre punti a Lecce sorpasserebbe l’Inter. «La mia frase su “Guardie e Ladri” ha fatto discutere Magari ha fatto divertire… Era solo una battuta in ...