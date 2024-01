Inter pronta a tornare in campo | le ultime sull’allenamento pre Napoli! – SM

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’si immerge subito nella preparazione della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Lenovità sugli impegni didel pomeriggio. ALLENAMENTO – Dopo la meravigliosa prestazione con vittoria contro la Lazio, l’ha trascorso una notte di meritato e sereno riposo. Era necessario ripristinare le energie, perché i nerazzurri devono subito ricominciare a lavorare. Lunedì c’è la sfida finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli e il ritorno sulper prepararla è previsto immediatamente. All’esterno dell’hotel in cui soggiorna l’in Arabia Saudita i pullman della squadra sono già pronti per trasportare i giocatori di Simone Inzaghi allo stadio, dove si svolgerà l’allenamento. Ad attenderli sul posto c’è lo staff nerazzurro, che ha già raggiunto il ...

la mossa per vie legali Come riportato da Gazzetta.it, l'esonero di Mourinho è ancora ricco ... L'ex tecnico dell'non è ...La Rapp Giovanissimi (a un amichevole contro la Gerenzanese il prossimo mercoledì 24 gennaio,... In passato ho giocato a calcio da attaccante nei Giovanissimi dell'." E fissa l'obiettivo per ...Meglio fare una premessa. A leggere i giornali dopo il trionfo in semifinale con la Lazio si potrebbe avere l'impressione che l'Inter attuale sia una squadra al di fuori della portata di qualunque ...La seconda semifinale di Supercoppa Italiana ha visto l'Inter emergere vittoriosa contro la Lazio. Questa vittoria ha confermato l'Inter come una squadra di lusso, che ha steso la Lazio con una perfor ...