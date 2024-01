Inter no stop | dopo il 3-0 alla Lazio già al lavoro! Ospiti d’eccezione

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’il 3-0con tanto di finalissima di Supercoppa conquistata, si è messa subito al lavoro nel pomeriggio a Riyad. Domani è già vigilia. NOaver spazzato via la3-0 in semifinale, ora l’si preparafinalissima contro i campioni d’Italia del Napoli. Seduta di scarico per i ragazzi di Simone Inzaghi, che hanno svolto la loro quarta seduta di allenamento tra le mura dell’Al-Riyadh SC. Per l’seduta di scarico, soprattutto per i giocatori che hanno giocato la partita. Ad assistere ai lavori anche diversi bambini e tifosi locali.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

...come la Juve sia una squadra forte e che si giocherà lo scudetto sino alla fine con l'. Noi ... "Il primo allenamento lo ha fatto mercoledì scorso dopo venti giorni di- dice D'Aversa - ...... coinvolte nella lotta per non retrocedere e pronte a darsi battaglia per offrire un contratto all'ex attaccante dell', reduce da un lungoper un infortunio al ginocchio rimediato a fine ...Il centravanti argentino, a lungo seguito dai nerazzurri in passato, ha già rimediato 3 infortuni realizzando lo stesso numero di reti in A ...Non solo sconfitta dall'Inter per 3-0 nella Supercoppa Italiana ieri sera per ... ha accusato ancora un dolore al piede ed è stato costretto a cedere il posto a Pedro. Lo stop che si prospetta gli ...