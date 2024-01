Inter-Lazio | i quattro candidati al premio di migliore in campo

Altra prestazione da titolare per Benjamin Pavard , altra prestazione di grande solidità difensiva. dopo la vittoria in Inter-Lazio , per il francese ... (inter-news)

(Adnkronos) – L’Inter batte la Lazio per 3-0 a Riad nella semi finale della Supercoppa italiana, oggi 19 gennaio, e si qualifica per la finale in ... (giornaledellumbria)

L'batte la3 - 0 e si qualifica per la finale di Supercoppa italiana . La squadra di Inzaghi la sblocca nel primo tempo con un gol di Thuram . Nella ripresa arriva il raddoppio di Calhanoglu ...Travolgente. Ecco che cos'è stata l'nella semifinale di Supercoppa che l'ha vista superare nettamente la, aggredita sin dal primo minuto e mai capace di rispondere colpo su colpo alla squadra di Inzaghi . Eppure, gli uomini ...Per i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa, bisognerà aspettare febbraio: così Bologna-Fiorentina andrà in scena il 14 febbraio alle 19.00, Torino-Lazio il 22 febbraio alle ore 20.45."Juve, in rimonta si vince cosi" è il titolo scelto da "Tuttosport" per la prima pagina dell'edizione odierna. In alto spazio alla vittoria dell'Inter contro la Lazio, in basso spazio al NApoli.