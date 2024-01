Inter-Lazio | Barella super! Dimarco il migliore | le pagelle – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’ha conquistato la finale di Supercoppa Italiana battendo nettamente laper 3-0. Il dominio in campo della squadra di Inzaghi si riflette anche nelledella gara redatte dal Corriere dello Sport SUPER – L’ha dominato la sfida contro la, vinta per 3-0 grazie alle reti di Thuram, Calhanoglu e Frattesi. La supremazia in campo della squadra di Inzaghi si riflette anche sui voti nelleredatte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: ilin campo, secondo il quotidiano, è. Voto 8 per l’esterno che, per una notte, ricorda Roberto Carlos: domina sulla sinistra e crea pericoli con costanza. Una prestazione sugellata da un assist di tacco per Thuram. Voto alto anche per: 7,5 ...