Inter | Franco Carboni al primo gol tra i professionisti VIDEO

Mikhi, Michele, o per somiglianza PippoChiamatelo come volete, ma Henrikh Mkhitaryan è sempre più l'insostituibile: 19 su 20 da ... Ecco perché l'gli ha rinnovato il contratto di due anni ...... proprio per nascondere la gravidanza, l'aveva uccisa •Battaggia, ex datore di lavoro ... La Juventus ha battuto il Sassuolo per 3 reti a 0 e si piazza a - 2 dell'Titoli Corriere ...La sconsiderata pressione alta di Sarri a portare addirittura la difesa sulla linea di centrocampo con l'Inter in fase di costruzione non ricordo francamente di averla mai vista così spinta ...Dominio assoluto dell’Inter, che conquista la finale di Supercoppa Italiana: lunedì di fronte ci sarà il Napoli. Ieri non c’è mai stata partita tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e la Lazio di ...