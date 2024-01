Inter | con te sembra tutto semplice | questa è la vera bellezza!

(Di sabato 20 gennaio 2024) L’ieri ha dominato la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana per 3-0. Mentre sette giorni prima aveva demolito il Monza come se fossee normale. SEMPLICITÀ ? Giocare a calcio è, ma fare un calcioè la cosa più difficile che ci sia, citazione di uno dei più grandi di sempre: Johan Cruyff. Chiaro, Simone Inzaghi non è il leggendario numero 14 della nazionale olandese e dell’Ajax, né tantomeno si potrebbe paragonare l’al Barcellona del 1992, il famoso dream team. Ma l’di oggi e Simone meritano appieno di entrare nell’élite del calcio europeo. La Beneamata, ieri sera, ha spazzato via la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana. Un netto 3-0 senza storia, con i nerazzurri padroni assoluti del campo dal primo ...

Napoli-Inter assegnerà il primo trofeo nazionale stagionale. La Finalissima di Supercoppa Italiana, in programma a Riad in Arabia Saudita, vedrà ... (inter-news)

