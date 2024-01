Inter | Calhanoglu implacabile dal dischetto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024) Hakandale anche contro la Lazio in Supercoppa ha permesso all’di raddoppiare Hakandale anche contro la Lazio in Supercoppa ha permesso all’di raddoppiare. Il turco ha trovato l’ennesima rete con un tiro dagli undici metri: da quando è arrivato all’nel 2021-22 sono 14 su 14 per il centrocampista nerazzurro. Oltre a lui soltanto Nico Gonzalez ha una realizzazione del 100% tra quelli che hanno tirato almeno 10 rigori.