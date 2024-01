Infortuni Genoa | novità sulle condizioni di Thorsby

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024) La situazione per quanto concerne gliin casaè praticamente recuperato per il match Secondo quanto riportato da Calcio, ci sono buone notizie per la squadra di Alberto Gilardino: soprattutto per quanto concerne la situazioneè stato recuperato nell’ultima sessione d’allenamento, mentre rimangono ancora in dubbio Martin, Haps e Messias.