Indiana Jones | Ecco perchè il gioco è in prima persona

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il recente rilascio del primo trailer di “e l’Antico Cerchio” ha catturato l’attenzione dei fan dell’iconico archeologo, tuttavia c’è chi giustamente si è chiesto come mai ilsia in. Lo sviluppatore MachineGames, noto per la serie di successo “Wolfenstein“, ha deciso di rispondere a tale interrogatorio come segue.il nuovo videosuè inIl game director Jerk Gustafsson ha spiegato la scelta durante un’intervista a IGN.com, sottolineando che il gameplay inè nel DNA di MachineGames e rappresenta una straordinaria opportunità di immergersi completamente ...